Spendenaktion : Nach Flutkatastrophe: Grundhof nimmt an Benefizkonzertreihe teil

Die Spendeneinnahmen von 16 Konzerten an norddeutschen Orgeln sollen einer zerstörten Orgelbaufirma im Ahrtal zu Gute kommen. Eines der Konzerte findet am 5. November in Grundhof statt.

Grundhof | Es handelt sich um eine große solidarische Unterstützungsaktion in Form einer gemeinsamen Benefiz-Veranstaltungsreihe mit 16 Konzerten an zehn norddeutschen Orgeln, und mit dabei ist die in Grundhof. In die Konzertreihe „Nord für West“ sind Orgeln in den Kirchenkreisen Stade und Buxtehude ebenso eingebunden wie solche in Holstein und Dithmarschen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.