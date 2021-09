Flensburg : Rätselraten um tote Enten am Ostseebad

Seit Tagen entdecken Spaziergänger immer wieder tote Enten am Ufer der Flensburger Förde.

Flensburg | Mysteriöses Entensterben am Ostseebad: Spaziergänger entdeckten dort in den letzten Tagen immer wieder verendete Wasservögel. Erst am Sonntag zählte eine Anwohnerin in den Morgenstunden sieben verendete Enten – im Schilf, im Wasser und am Strand, insbesondere auf dem Terrain des Hundestrandes. Teilweise hatten sich Möwen schon über die Kadaver h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.