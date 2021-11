Interview mit Flensburgerin : Musikerin Taleja Großmann veröffentlicht neues Album: „Ein Herzensprojekt!“

Taleja Großmann hat sich mit ihren 21 Jahren schon einen Namen in der Musikszene gemacht. Nun ist ihr neues Album erschienen.

Flensburg | Taleja Großmann stammt aus einer musikverrückten Familie. Sie ist in Flensburg geboren, in Freienwill aufgewachsen, hat in Satrup ihr Abitur gemacht und studiert nun an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. „Von Haus aus“ Schlagzeugerin, hat die 21-Jährige in den renommierten Hansa-Studios (Berlin) ihre erste CD, ein Gesangsalbum mit elf So...

