Unfall in Flensburg : Motorrad und Auto kollidieren auf Kreuzung am Friedenshügel

Ein Sachverständiger untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Flensburg | Auf der B199 in Flensburg ist es am Freitagabend zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Mann gegen 17.30 Uhr mit seiner BMW F750 Sport auf der Marienallee in Richtung B200 (Westtangente) unterwegs. Der Fahrer eines VW T6...

