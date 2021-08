Schiffs-Zulieferer in Sörup : Wie die Firma M. Jürgensen durch die Corona-Krise gekommen ist

Geschäftsführer Andreas Willim spricht von einer „brachialen Vollbremsung“. Dank einer gemeinsamen Anstrengung seien nur wenige Mitarbeiter entlassen worden.

Sörup | Die Firma M. Jürgensen, Hersteller von Zylinderlaufbuchsen für Großmotoren insbesondere für die Schifffahrt, ist in Angeln eine wirtschaftliche Größe. Die Entwicklung des Unternehmens findet deshalb außerhalb der Betriebsmauern großes Interesse. So lautet in der Region immer wieder die Frage: Wie ist M. Jürgensen durch die Corona Pandemie gekommen? Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.