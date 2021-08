Mord in der Apenrader Straße : Flensburger Mordkommission rollt Fall Maria Wenzel wieder auf

Im Jahr 1972 wurde eine 84-Jährige in Flensburg in ihrer Wohnung ermordet. Dazu gibt es jetzt neue Ermittlungen.

Flensburg | Die Flensburger Mordkommission nimmt die Ermittlungen in einem Mordfall aus dem Jahr 1972 wieder auf. Das teilte sie am Freitag mit. Am 9. Januar 1972 wurde die damals 84-jährige Maria Wenzel in ihrer Wohnung in der Apenrader Straße 132 ermordet. In den späten Abendstunden, wahrscheinlich zwischen 22 Uhr bis 23 Uhr, verschafften sich vermutlich zwe...

