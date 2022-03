Germany's Next Topmodel 2022 : Models entsetzt über Ausscheiden von Barbara aus Flensburg bei GNTM

Das berühmt-berüchtigte Umstyling der Model-Show von Heidi Klum trifft zwar nur acht der noch 21 verbliebenen Kandidatinnen, aber dafür hart. Babs ist nicht unter ihnen, bekommt jedoch schlechte Kritik nach ihrem Walk.

Flensburg | Zum dritten Mal in Folge sendet ProSieben ein Ukraine-Spezial im Vorfeld von Heidi Klums Unterhaltungsshow, denn die meisten Folgen der 17. Staffel von Germany's Next Topmodel wurden lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine aufgezeichnet. In der vorigen Woche erfuhren die 21 übrigen Kandidatinnen des Model-Wettbewerbs, dass sie die griechis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.