Schulzentrum Mittelangeln : Zwölf neue Klassenzimmer für die Oberstufe in Satrup

Das Schulzentrum Mittelangeln wird in den nächsten Jahren komplett neu gestaltet. Mit einem dreigeschossigen Anbau geht es los.

Mittelangeln | Das Schulzentrum in Satrup soll in den kommenden Jahren vollkommen neu gestaltet werden. Der vielversprechende Name für dieses Vorhaben: Zukunftsschule. Die Schulverbandsversammlung mit Mitgliedern aus zehn Gemeinden hat dazu jetzt einstimmig grünes Licht für die Planung der ersten Baumaßnahme gegeben. Es geht dabei um eine Investition in Höhe von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.