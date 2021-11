Schafflunder Kalender : Mit diesen Motiven überzeugen Fotokünstler aus Schafflund

Ein besonderes Auge für die Natur, viel Geduld und fotografisches Können bewiesen die diesjährigen Teilnehmer beim Fotowettbewerb der Gemeinde Schafflund.

Schafflund | Sprach das Thema „Tiere in Schafflund“ besonders viele Hobby-Fotografen an, oder waren die Auswirkungen der Pandemie Ursache für die bisher höchste Zahl an Einsendungen für den Fotowettbewerb der Gemeinde mit 150 Fotos von 37 Teilnehmern? Für die Siegerin Manuela Sikora-Danne dürfte beides gelten. „Während der drei Monate Lockdown war ich fast jeden T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.