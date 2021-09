Unfall bei Sörup : Mit Mähdrescher zusammengeprallt: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der kurvenreichen Straße sicherte ein Vorausfahrzeug den Mähdrescher ab. Trotzdem kam es zum Unfall.

Sörup | Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Erntefahrzeug ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer auf der L21 (Kappelner Straße) schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Maschine in einen entgegenkommenden Mähdrescher geprallt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Mähdrescher am Abend gegen 20 Uhr auf der Landesstraße aus Richtung Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.