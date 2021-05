Kindesmissbrauch in Flensburg : Australische Polizei lieferte die Spur zum mutmaßlichen Täter

Ein Vater aus Flensburg soll seine Tochter über Jahre missbraucht haben. Er hat die Tat bereits eingeräumt.

Flensburg | Australische Ermittler haben der Polizei in Schleswig-Holstein geholfen, einen furchtbaren Fall von Kindesmissbrauch aufzudecken. Acht Jahre lang soll sich ein Vater (39) aus Flensburg an seiner Tochter vergangen haben. Weiterlesen: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern: Flensburger in U-Haft Australische Beamte, die im Darknet nach Pädophil...

