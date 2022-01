Video aus Flensburg geht viral : „Dance your Day“: Das sind die Tiktokerinnen hinter dem Dönerwerk-Prank

Die Tiktokerinnen Betty und Chrissi haben mit ihren Pranks überregional Bekanntheit erlangt. Mit ihren Videos und dem Motto „Dance your Day“ wollen sie Menschen zum Lachen bringen und ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen.

Flensburg | In diesem Text erfährst Du: Wer hinter dem TikTok-Kanal „Dance your Day“ steckt Was das Team mit den Videos erreichen möchte Eine Frau schmettert lauthals „I will always love you“ in der Dönerwerk-Filiale im Flensburger Fördepark. Schon nach wenigen Stunden haben mehr als eine Million Menschen das Video auf TikTok gesehen, auch auf Face...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.