Sonniges Wetter in Flensburg : Milder Winter lässt Krokusse früh aufblühen

Normalerweise legen die Krokusse erst im März so richtig los. Diesmal sind sie bereits einen Hauch früher dran.

Flensburg | Sie recken ihre Köpfe schon deutlich sichtbar aus dem Boden in Richtung Sonne und tauchen die Wiesen in ein violettes Farbenmeer: Sehr früh hat in diesem Jahr die Krokusblüte auf dem „Alten Friedhof“ und im Christiansenpark eingesetzt. Weiterlesen: Frühlingswetter: Hoch „Kai“ treibt die Flensburger nach draußen Sowohl auf dem „Alten Friedh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.