Flensburg : Mercedes fährt am Citti-Park in Jugendgruppe: Kinder kommen aus dem Raum Hannover

Eine 34-jährige Betreuerin wurde lebensgefährlich verletzt, drei Kinder (10, 10 und 8 Jahre) schwer. Der 81-jährige Fahrer und seine Beifahrerin (75) erlitten einen Schock.

Flensburg | Am Samstagnachmittag war am Citti-Park in Flensburg schon wieder alles wie immer. Auf der Außenterrasse beim Haupteingang genossen Menschen ein Eis oder einen Kaffee. Die Stimmung war entspannt. Beobachten konnten die Passanten einen Glaser, der eine zersplitterte Fensterscheibe notdürftig mit Holzbrettern reparierte. Weiterlesen: Mercedes fährt in...

