Wohnen auf dem Land : Medelby hat nun 1000 Einwohner

Pascal Meier ist der Jubiläumsbürger des kleinen Ortes. Er zog mit seiner Freundin Jana Christin Schollek nach Medelby.

Medelby | Überraschungsbesuch am Kuhlacker. Als Bürgermeister Günther Petersen und der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Selbstständigen, Wilfried Bossen, am Freitagnachmittag an der Tür von Jana Christin Schollek und Pascal Meier klingelten, staunten die beiden neuen Medelbyer über das Empfangskomitee vor ihrer Haustür. „Sie sind der 1000. Bürger d...

