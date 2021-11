Weihnachtsmarkt 2021 : Ab Mittwoch: Maskenpflicht in der gesamten Flensburger Innenstadt

Die Maskenpflicht gilt zwischen Nordermarkt und Roter Straße. Auch auf dem Weihnachtsmarkt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Flensburg | Angesichts steigender Infektions- und Hospitalisierungszahlen gibt es in Flensburg wieder eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Sie gilt ab Mittwoch jeweils von 10 bis 22 Uhr zwischen Nordermarkt und Roter Straße, teilte Stadtsprecher Christian Reimer am Montag mit. Die Maskenpflicht gilt demnach auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Großen Straße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.