Corona-Krise : Maskenpflicht und Corona-Pass: Dänemark will schärfere Maßnahmen einführen

Am Donnerstag entscheidet der Epidemie-Ausschuss in Kopenhagen über die Wiedereinführung scharfer Corona-Restriktionen.

Kopenhagen | Die dänische Regierung will die Maskenpflicht wieder einführen und den Corona-Pass ausweiten. Der Epidemieausschuss des Folketings will am Donnerstag über die möglichen Restriktionen entscheiden. Die Regierung will zudem den Corona-Pass auch an Ausbildungsstätten verpflichtend einführen. Das teilte Gesundheitsminister Magnus Heunicke (Soz.) bei ein...

