Video-Umfrage : Nur mit Maske auf den Weihnachtsmarkt? So reagieren die Flensburger

Die Stadt Flensburg will die Corona-Maßnahmen verschärfen und prüft derzeit eine Maskenpflicht für den Flensburger Weihnachtsmarkt, der am kommenden Montag planmäßig eröffnen soll.

Flensburg | In wenigen Tagen eröffnet der Weihnachtsmarkt. Wir haben uns in der Stadt umgehört. Würden sich die Menschen mit Mund-Nasenschutz sicherer fühlen?

