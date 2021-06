Am Hafermarkt in Flensburg : Marco Erichsen will im Juli mit der Kneipe „De Gröne Keel“ loslegen

Das ehemalige „Schlips“ macht wieder auf: Es kommt neues Leben in die Traditionskneipe am Hafermarkt.

Flensburg | Ab Juli soll es losgehen. Dann will Marco Erichsen die Raucherkneipe am Hafermarkt wieder eröffnen. Unter dem Namen „De Gröne Keel“ soll der Betrieb an der Ecke Glücksburger Straße/ Bismarckstraße starten. Von Erichsen aus könnte es schon früher losgehen. „Ich bin bereit, warte nur noch auf das Okay der Stadt.“ Im vergangenen Dezember verstarb die ...

