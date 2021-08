FC Wiesharde : Eine Million Euro teurer Fußballplatz in Handewitt eingeweiht – noch ist nicht alles fertig

Mehrere Anläufe und Streit gingen der Einweihung voraus. Auch Kunstrasen war zwischenzeitlich angedacht. Der FC Wiesharde und der FC Tarp-Oeversee durften schon mal loskicken.

Handewitt | Es schien fast so, als ob Handewitt jetzt einen „heiligen Rasen“ besitzen würde. „Bitte nur barfuß betreten!“, sagte ein Teilnehmer der offiziellen Einweihung des neuen Rasensportfeldes und schmunzelte in Richtung der Kicker. Natürlich behielten alle Spieler vom gastgebenden FC Wiesharde und vom FC Tarp-Oeversee ihre Stollen an. Doch dieser verbale Ei...

