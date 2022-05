Neues Klinikum in Flensburg : Debatte um Schwangerschaftsabbrüche: Bringt ein neuer Gesundheitsminister die Lösung?

FDP-Minister Heiner Garg sieht das Land Schleswig-Holstein im Streit um Abtreibungen allenfalls in der Rolle des Moderators – nun verliert er bald seinen Posten. Was bedeutet dies für die Debatte in Flensburg?

Flensburg | Es war ein bemerkenswerter Auftritt vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.