Ukraine-Krieg : Im Kleinbus von Flensburg an die ukrainische Grenze: Malte Grzybek will Flüchtlinge retten

Malte Grzybek und sein bester Freund Frank Kantowski sind mit zahlreichen Sachspenden auf dem Weg an die ukrainische Grenze. Im Bus ist Platz für sieben Menschen, die sie in Sicherheit bringen können.

Flensburg | Der Einmarsch der bewaffneten russischen Truppen in die Ukraine liegt gerade einmal gut zwei Tage zurück und Malte Grzybek sitzt schon am Lenkrad eines Kleinbusses. Er will Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, in Sicherheit bringen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist groß. „Man muss ja etwas tun, um den Menschen zu helfen“, sagt Grzybek a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.