Galerie Rosarium : Malendes Frauensextett mit Ausstellung in Glücksburg

Heide Bachmann, Maren Boger, Frauke Jurrat, Karin Matthiesen, Alma Sievert-Puck und Gudula Werft präsentieren einen Querschnitt ihrer Arbeiten. Der Verkaufserlös geht an das Flensburger Frauenhaus.

Westerholz | Das Interesse daran, selbst zu malen, hatte die sechs Frauen zusammengeführt. Sie trafen sich erstmals 1992 bei einem Kurs der Volkshochschule in Glücksburg, um sich unter Anleitung von Dozentin Herma Filip in der Aquarelltechnik fortzubilden. Seitdem sind Heide Bachmann, Maren Boger, Frauke Jurrat, Karin Matthiesen, Alma Sievert-Puck und Gudula We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.