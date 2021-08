Modernisierung : Ganz in Rot: Maasbüll hat ein neues Feuerwehrhaus

Mit der Modernisierung sind die älteren Gebäudeteile saniert und um einen Anbau mit Sanitäranlagen und einem Multifunktionsraum erweitert worden.

Maasbüll | „Nicht zu übersehen, weil so schön rot“, lobte Walter Behrens, stellvertretender Landrat von Schleswig-Flensburg, das neue Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Maasbüll. Behrens sprach bei der Einweihungsfeier des neu gestalteten Komplexes, der sich an das Gemeindezentrum im Ortsteil Rüllschau anschließt. In den vergangenen Jahren sei „eine Menge“ Geld fü...

