Sörup : Wie Luisa Johannsen mit Freundschaftsbändern dem Kinderhospiz Flensburg hilft

Die Familie von Luisa Johannsen ist selbst von Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben. Jetzt möchte sie andere Familien unterstützen.

Sörup | Auf dem Küchentisch steht ein Korb gefüllt mit Strickgarn in unterschiedlichen Farben. Silke Johannsen hält die Fadenenden zwischen den Fingern. Die langen Fäden liegen bis über die Tischkante. Indem Luisa Johannsen die Fäden gegenseitig umwickelt, entsteht ein Geflecht. Das so lange gewickelt wird, bis ein Arm hindurchpasst. So entstehen Freundsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.