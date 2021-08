Vereinzelt Ersatzverkehr : Lokführerstreik trifft auch Flensburg: Nur zwei Züge fahren noch regelmäßig

Auch in Flensburg fallen am Montag auf Grund des Streiks der Gewerkschaft GDL die meisten Zugverbindungen aus.

Flensburg | Mit dem neuerlichen Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der seit der Nacht auch den Personenverkehr betrifft, fallen auch in Flensburg die allermeisten Verbindungen aus. Nur zwei Züge verkehren noch regelmäßig. Wo sonst Reisende an den Bahnsteigen stehen und Züge auf ihre Abfahrt warten, herrschte am Montagmorgen gähnende Leere. Weiterlesen: ...

