Neues Malteser-Diako-Klinikum : Streit um Schwangerschaftsabbrüche: OB Lange kündigt Lösungsszenarien an

Simone Lange nimmt zugleich das Land bei der Sicherstellung des Versorgungsangebotes für ungewollt Schwangere in die Pflicht und kündigt einen Brief an Minister Garg an.

Flensburg | Im Streit um Schwangerschaftsabbrüche im neuen Zentralklinikum will Oberbürgermeisterin Simone Lange der Kommunalpolitik in Kürze mögliche Szenarien vorlegen, „wie man zu einer Lösung kommen kann“. Konkret sollen die Vorschläge am 28. März im Sozial- und Gesundheitsausschuss diskutiert werden. Dies teilte die Verwaltungschefin am Donnerstagabend in de...

