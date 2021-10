Coronavirus : Vor einem halben Jahr starb der letzte infizierte Flensburger

Seit dem 1. April gab es 812 weitere gemeldete Infektionen in der Stadt – aber eben keinen weiteren Todesfall.

Flensburg | Am 1. April, also vor genau sechs Monaten, meldete die Stadt Flensburg den letzten Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der Stadt. Bislang sind damit in Flensburg 39 Menschen an oder mit dem Virus zu Tode gekommen. „Der Kurs konsequent zunächst die Risikogruppen zu impfen und dafür auch Werbung zu machen war genau richtig“, sagt Stadts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.