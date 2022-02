Sturmtief „Zeynep“ : Leeres Hafenbecken nach Orkannacht in Flensburg

Nach dem Sturm bildete sich das „Flensburger Watt“ an der Hafenspitze.

Flensburg | Der Orkan „Zeynep“ ist in der Nacht mit seinen Ausläufern über Schleswig-Holstein gezogen. Der enorme Westwind hat dabei das Wasser aus dem Flensburger Hafen in die Ostsee gedrückt. Am Sonnabendmorgen bietet der Flensburger Hafen seltene Einblicke bis auf den Grund. Mit dem „Badewanneneffekt“ wird mit nachlassenden Sturm das Ostseewasser wieder in das...

