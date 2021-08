McMakler-Analyse : Flensburg: Ein Eldorado für Immobilien-Investoren?

Eine McMakler-Analyse hat ausgewertet, welche Universitätsstädte in Deutschland bei Investoren besonders beliebt sind. Darunter: Flensburg.

Flensburg | Seit Jahren steigen die Immobilienpreise besonders in den Großstädten. Der Immobilienkauf ist in vielen Ballungszentren unattraktiv geworden. Ganz anders sieht es aber unter anderem in Flensburg aus, wie nun ein Bericht der McMakler-Gesellschaft zeigt. Demnach ist die Fördestadt derzeit ein Paradies für Immobilien-Investoren: Hier liegt der sogenan...

