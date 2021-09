Flensburg : Instabile Kaikante: Langer Bauzaun bei den Silos am Hafen-Ost errichtet

Weil die Sicherheit der Gehwegkante nicht mehr gewährleistet ist, dürfte der Zaun noch eine längere Zeit am Hafenufer stehen.

Flensburg | Die Silos am Hafen-Ost sind an lauen Sommerabenden ein Treffpunkt von jungen Leuten und der Tunerszene. Seit der vergangenen Woche ist das Idyll gestört. Ein rund 200 Meter langer Bauzaun hat die Promenade deutlich verkleinert und beeinträchtigt den Blick über die Förde. An der Kaimauer hinter den Silos am Harniskai bröckelte es gewaltig – bedingt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.