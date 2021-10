Disco in Flensburg : Erste Party seit dem Corona-Lockdown: Riesiger Ansturm auf das „Max“

Um 23 Uhr standen vor dem Eingang der Disco rund 300 Menschen. Die Innenräume des „Max“ waren zu diesem Zeitpunkt bereits gut gefüllt.

Flensburg | Die ersten Feierwütigen warteten bereits schon deutlich vor 22 Uhr vor dem Eingang des „Max“. In der Disco an der Flensburger Schiffbrücke kann am Samstag zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder gefeiert werden. Gegen 23 Uhr standen rund 300 junge Menschen in der Schlange, die fast bis zum Schifffahrtsmuseum reichte. Das „Max“ selbst w...

