Start ins Wochenende : Reiseverkehr nach Sylt: Längere Staus auf der B199 bei Handewitt

Traditionell reisen Freitags und Samstags viele Urlauber in Richtung nordfriesische Inseln. Auch Reisende in Richtung Dänemark nutzen den Autohof in Handewitt für einen letzten Stopp vor der dänischen Grenze.

Handewitt | Autofahrer brauchten am Freitagnachmittag zwischen Flensburg und Handewitt zeitweise viel Geduld. Der Freitagsreise- und der Feierabendverkehr trafen am Nadelöhr Scandinavien-Park aufeinander. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf der B199 in Richtung Handewitt bis zur Abfahrt Schäferhaus zurück. Traditionell reisen Freitags und Samstags vie...

