Halle der SG Flensburg-Handewitt : Millionen-Förderung vom Land für den Ausbau der Flens-Arena

Am Freitag überreichte Daniel Günther den Förderbescheid über vier Millionen Euro an Oberbürgermeisterin Simone Lange und Landrat Wolfgang Buschmann.

Flensburg | Mit vier Millionen Euro unterstützt das Land den geplanten Um- und Ausbau der Flens-Arena. Das teilte die Landesregierung am Freitag mit. Einen entsprechenden Förderbescheid überreichte Ministerpräsident Daniel Günther in Flensburg an die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange sowie an den Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Dr. Wolfgang...

