Flensburg : Labor Krause schließt weitere Corona-Teststation

Die Möglichkeiten, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen, werden immer weniger. Jetzt schließt eine der Teststationen, die in Flensburg am längsten in Betrieb waren.

Flensburg | Das Labor Krause aus Kiel war im Frühjahr der erste Anbieter von Corona-Teststationen in Flensburg. Anfangs bildeten sich lange Schlangen vor den drei Stationen auf der Exe, am Fördegymnasium und vor dem Jugendaufbauwerk (JAW). Weiterlesen: Mehrheit will wegen der Kosten auf Corona-Tests verzichten Die Teststation vor dem JAW ist schon lange abg...

