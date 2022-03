Kreis Schleswig-Flensburg : L21 bei Sterup gesperrt: Anhänger mit Gärsubstrat ausgekippt

Am Sonnabendnachmittag ist der Anhänger eines Traktors auf der Strecke zwischen Bergholm und Sterup im Kreis Schleswig-Flensburg umgekippt. Aufgrund des geladenen Gärsubstrats wurde auch die Feuerwehr alarmiert.

Sterup | Der Fahrer des Gespanns aus Traktor und Anhänger war nach ersten Erkenntnissen auf der Landesstraße 21 in Richtung Sterup unterwegs, als an dem Anhänger vermutlich ein Reifen platzte. In der Folge geriet der Anhänger mit einem darauf befindlichen Container ins Schlingern und kippte schließlich um, während die Zugmaschine auf der Fahrbahn stehen blieb....

