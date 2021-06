Tötungsdelikt in Weding : Kumpel auf offener Straße erstochen: Angeklagter muss zwölf Jahre ins Gefängnis

Denny W. wurde vom Landgericht Flensburg wegen Totschlags zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Flensburg/Weding | „Was Herr W. hier gemacht hat, hat den Anschein einer öffentlichen Bestrafung“, machte Richter Mathias Eggers in seiner Urteilsbegründung deutlich. Das Landgericht Flensburg verurteilte den 36-jährigen Denny W. am Montag wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Der Verurteilte hatte am 2. September 2020 in der Schulstraße in Wedi...

