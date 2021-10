Kulturprojekte in Flensburg : Bahnhofsviertel: „Bunnies Ranch“ und Kühlhaus sollen weg

Das Bahnhofsviertel soll umgestaltet werden. Dabei sind die Kulturprojekte Kühlhaus und „Bunnies Ranch“ im Weg.

Flensburg | So ganz einfach erklären kann man nicht, was „Bunnies Ranch“ genau ist. Eine Mischung aus Wagen-Gruppe und Kunst. Naturschutz, Tierschutz und Veranstaltungen. „Kulut“ wird das soziokulturelle Projekt mit einer Wortneuschöpfung daher benannt. Denn althergebrachte Wörter passen nicht. Das Projekt ist nun akut bedroht, denn am bisherigen Standort könn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.