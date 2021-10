Bedenken im Bauausschuss : Geplante Ferienhausanlage in Holnis: Viel Gegenwind für die Pläne von Christoph Koeppen

Der Investor aus Hamburg (Enerparc AG) möchte an der nördlichen Holnisser Noorstraße auf drei Hektar weitere 38 Ferienhäuser errichten, ähnlich seiner Anlage an der Schwennau „Glück in Sicht“.

Glücksburg | Viel Gegenwind erfuhr Christoph Koeppens geplante Ferienhausanlage auf Holnis auf der letzten Sitzung des Bauausschusses. Der Investor aus Hamburg (Enerparc AG) möchte, wie im Juni vorgestellt, an der nördlichen Holnisser Noorstraße auf drei Hektar weitere 38 Ferienhäuser errichten, ähnlich seiner Anlage an der Schwennau „Glück in Sicht“. Weiterles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.