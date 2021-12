Heiligabend in Flensburg : Krippenspiel on Ice: Weihnachtsgeschichte wird auf Eisbahn aufgeführt

An Heiligabend veranstaltet Stadtpastor Johannes Ahrens eine besondere Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Jugendliche führen die Legende um Jesu Geburt auf Schlittschuhen auf.

Flensburg | Statt „Holiday on Ice“ gibt es am Heiligen Abend in Flensburg erstmals ein Krippenspiel auf Kufen. Jugendliche aus St. Nikolai Flensburg erzählen die Geschichte von der Geburt Christi auf der Eisbahn an der Exe. Die gefrorene Lauffläche wird zur Bühne für die Weihnachtsgeschichte. Zwischen den Szenen singen die Jugendlichen und die Zuschauerinnen und ...

