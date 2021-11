Kreisverband der SPD Flensburg : Sozialdemokraten schlagen Einrichtung von bürgernahen Mini-Impfzentren vor

Die SPD Flensburg greift Gedankenanstöße der Stadt auf, wonach Leerstände in der City genutzt werden könnten als Impf-Standorte. Außerdem fordert sie ein Investitionsprogramm in die öffentlichen Gesundheitsdienste.

Flensburg | Die SPD Flensburg wünscht sich Mini-Impfzentren in der Innenstadt und in den Stadtteilen. Das teilt sie in einer Pressemitteilung am Sonntag mit. Diese Zentren könnten zentral in leer stehenden kleineren Ladenzeilen einziehen, schlagen die Sozialdemokraten vor. Dadurch wäre es möglich, Erst-, Zweit- und Auffrischungs-Impfungen ohne Termin zu realisier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.