Flensburg : Polizei, Ordnungsamt und Aktiv Bus kontrollieren Einhaltung der 3G-Regel in Stadtbussen

Am Mittwoch wurden insbesondere rund um den ZOB die Einhaltung der 3G-Regeln und der Maskenpflicht überprüft. Mehrere Fahrgäste mussten den Bus wieder verlassen.

Flensburg | Seit Ende November gelten in Bus und Bahnen neue Corona-Regeln. Auch im Flensburger ÖPNV gilt seitdem die 3G-Regelung. In den Bussen der Aktiv Bus Flensburg GmbH muss also ein entsprechender 3G-Nachweis mitgeführt werden. Weiterlesen: Landesweiter Aktionstag zu 3G-Regeln in Bussen und Bahnen Zusätzlich zu den täglich stattfindenden Stichprobenko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.