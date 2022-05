Einsatz in Wassersleben : Kompost in Brand geraten – Feuerwehr kann Gebäudebrand gerade noch verhindern

Gegen kurz vor 16 Uhr war die Rettungsleitstelle in Harrislee von Anwohnern über eine Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Straße Wassersleben informiert worden.

Harrislee/Wassersleben | Bei dem Brand auf dem Gelände eines Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.