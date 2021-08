Süderhaff/Sønderhav : Kommune Apenrade warnt vorm Baden in der Flensburger Förde

In Wasserproben am Badestrand vor „Annies Kiosk“ ist eine erhöhte Konzentration von Kolibakterien festgestellt worden.

Kollund | Die Kommune Apenrade warnt vor dem Baden in Flensburger Förde in Sønderhav (Süderhaff ) vor „Annies Kiosk“. Wasserproben aus der Förde weisen erhöhte Bakterienwerte auf. „Wenn eine Überschreitung der Bakterienwerte festgestellt wird, reagiert die Kommune Apenrade so schnell wie möglich, weshalb vom Baden abgeraten wird“, heißt es in einer Mitteilung d...

