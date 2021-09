Flensburger Fördeschnack : Flens-Flasche für fast 8,5 Millionen Euro – und wenig spritzige Wahlwerbung

Ein Werbegag der Brauerei macht die Runde. Weniger überraschend sieht es bei der Wahlwerbung aus. Konventionell, teils bieder, urteilt der Fachmann.

Flensburg | Der Fördeschnack ist eine wöchentliche Rubrik, die Themen rund um Flensburg aufgreift. In dieser werden aktuelle Ereignisse und Probleme glossierend kommentiert. Was ist eigentlich das Flensburger Wahrzeichen? Während Einheimische vielleicht Richtung Alexandra, Nordertor oder den Idstedt-Löwen schauen, denkt der Rest der Republik sicher eher an Bie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.