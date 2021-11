Klimabegehren Flensburg : Bürgerbegehren für Fernwärme aus erneuerbaren Energien – ohne Kohle und Gas

Die Initiative Klimabegehren Flensburg will die Stadtwerke zum schnelleren Ausstieg aus Kohle und Gas verpflichten. Die Unterschriftensammlung kann aber noch nicht beginnen.

Flensburg | Der Kohle-Ausstieg ist längst beschlossen. Nur noch neun Jahre lang – bis 2030 – wollen die Stadtwerke Flensburg in ihrem Kraftwerk am Ufer der Förde Kohle verbrennen. Gas aber soll weiter verfeuert werden. Nach aktuellem Stand bis 2045. Dagegen formiert sich Widerstand. Weiterlesen: Klimaneutralität spätestens 2045 – Kritik an Stadtwerke-Plänen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.