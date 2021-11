Evangelische Kirche : Kirchenkreis: Neue Pröpstin Rebecca Lenz übernimmt

Die neue Pröpstin übernimmt einen Kirchenkreis mit schwindenden Mitgliederzahlen und weniger Finanzen. Sie möchte diesen „Transformationsprozess kreativ mitgestalten“.

Flensburg | „Ganz egal in welcher Funktion, ich bin von Grund auf Pastorin“, sagt Carmen Rahlf überzeugt. Und fügt ein wenig nachdenklich hinzu: „Ein wundervoller Beruf.“ Ihre Misson - zu zeigen, „dass Gott den Menschen mehr liebt, als wir uns vorstellen können.“ Mit einer Spur Wehmut, aber auch und in großer Dankbarkeit scheidet die Pröpstin am Dienstag aus ihre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.