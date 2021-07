Kiosk Nesthäkchen in Flensburg : Iris Langner versorgt als „Kiosk-Mama“ am Burgplatz ein ganzes Stadtviertel

Der Burgplatz ist in Flensburg berüchtigt. Für Drogenhandel und ähnliches. Aber auch für den Kiosk Nesthäkchen, in dem sich Iris Langner um Obdachlose genauso kümmert, wie um das Krankenhauspersonal.

Flensburg | Es dauert ein bisschen, bis alle drei Langners auf einem Foto sind. Im Minutentakt geht die Tür des Kiosk am Burgplatz auf und neue Kundschaft steht im Laden. Ein kurzer Schnack („Moin, wie ist? Was sollst du haben?“), eine Tüte Milch, Zigaretten oder Süßigkeiten wechseln über den Ladentisch. Jeden Kunden empfängt Iris Langner (54) so, als ob gerad...

