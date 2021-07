Feuer im Flensburger Norden : Kinderwagen brennt im Treppenhaus – Feuerwehr rettet Bewohner

Die Polizei übernimmt erste Löscharbeiten, weil Flammen und dichter Rauch die Fluchtwege blockieren. Die Brandursache ist noch unklar.

Flensburg | Helle Aufregung in der Nacht zum Mittwoch in der Apenrader Straße. Gegen 1 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe in der Rettungsleitstelle ein, gemeldet wurde ein Feuer in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt bereits verraucht, der Fluchtweg für viele Bewohner abgeschnitten. Die Leitstelle alarmierte umgehend...

