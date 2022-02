Aktion „Kinder unserer Region“ : Wie ein Snoezelraum im Kinderhaus Flensburg beim Entspannen hilft

Queisser Pharma schüttet erneut 15.000 Euro für Kinder-Projekte in und um Flensburg aus. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Flensburg | Das eigene Budget reichte nicht aus. Da ging für Angela Rix-Juister, Leiterin des Kinderhauses an der Marientreppe, ein kleiner Traum in Erfüllung. In der Räumen der Krippe konnte im letzten Jahr ein Snoezelraum eingerichtet werden – finanziert mit einer Förderung durch die Aktion „Kinder unserer Region“, die jetzt in die zehnte Runde geht. In diesem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.